Farmácia Popular vai enviar lembrete sobre medicamentos de uso contínuo

As mensagens serão enviadas no Whatsapp e na caixa postal do aplicativo Gov.BR para 270 mil beneficiários do programa. Objetivo é avisar o paciente sobre a importância de não descontinuar tratamentos, como os de hipertensão e diabetes

O Ministério da Saúde passa a enviar, a partir desta semana, mensagens por aplicativo Whatsapp e por caixa postal do app Gov.BR para cidadãos que usam Programas do Sistema Único de Saúde (SUS) . O envio será realizado por WhatsApp e Caixa Postal do aplicativo GovBR