Mutirão de saúde amplia atendimentos com mais de 24 mil procedimentos em Campo Grande

Força-tarefa na Capital quer reduzir a demanda reprimida com consultas, exames e cirurgias

Com aporte de R$ 60 milhões, a Prefeitura Municipal de Campo Grande começa, nesta sexta-feira (25), o programa “Vira CG Saúde”, ofertando consultas, exames e cirurgias.

Os munícipes que precisam de exames especializados ou aguardam confirmação de diagnóstico podem procurar o serviço, que reúne uma verdadeira força-tarefa.

O Executivo Municipal, em parceria com instituições filantrópicas e com recursos provenientes de repasse da bancada federal, irá promover uma virada histórica na saúde pública, marcando um novo momento para o setor, com mais de 24 mil procedimentos em uma das áreas mais essenciais para a população.

A prefeita Adriane Lopes destaca que o programa representa um avanço importante na estruturação da saúde pública municipal e na ampliação do acesso da população aos atendimentos especializados.

“Hoje é um dia muito importante para Campo Grande. O Vira CG Saúde representa o destravamento de um compromisso que assumimos com a nossa população: enfrentar as filas, ampliar os atendimentos e garantir dignidade para quem mais precisa”, disse Adriane e completou:

“Com união, parceria e muito trabalho, estamos viabilizando mais de 24 mil procedimentos e tirando milhares de pessoas das filas da saúde. Isso só está sendo possível graças ao apoio da nossa bancada federal, dos hospitais parceiros, dos vereadores e de todos que acreditam em uma saúde pública mais eficiente e humana”.

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