Bioparque Pantanal recebe congresso nacional sobre conservação ambiental

Evento nacional destaca pesquisa científica, educação ambiental e ações de proteção às espécies brasileiras

O Bioparque Pantanal recebe, entre os dias 26 e 30 de maio, o Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), que neste ano traz o tema “Um mergulho na conservação: ciência, sociedade e meio ambiente”.

O evento, realizado em Campo Grande, pretende reunir estudantes, pesquisadores, gestores de zoológicos e aquários, profissionais de diferentes áreas e o público interessado em conservação ambiental.

Entre os destaques da programação está a participação da Dra. Neiva Guedes, que apresentará a palestra “Asas da Conservação – A Jornada da Arara-Azul e o Impacto da Ciência que Transforma”.

Durante a apresentação, será compartilhada a trajetória do Instituto Arara Azul, organização que atua há mais de três décadas na conservação da arara-azul e da biodiversidade brasileira. A palestra também destacará os principais resultados alcançados ao longo desse período.

Segundo Neiva Guedes, a proposta é mostrar como a persistência e o compromisso com a ciência podem gerar impactos positivos para a conservação ambiental e incentivar novas iniciativas.

“Os nossos resultados positivos e o enfrentamento de muitos desafios serve de inspiração para outras pessoas, para outros projetos, para a sociedade em geral então é essa a temática que eu vou abordar um pouquinho da nossa história e procurar mostrar esses resultados e de demonstrar que com objetividade, persistência, paciência, nós chegamos lá. E que isso motive os outros a fazerem também”

A participação do Instituto Arara Azul no congresso da AZAB reforça a importância da ciência, da educação ambiental e das ações integradas de conservação para a proteção das espécies e dos ecossistemas brasileiros.

Para Neiva Guedes, o convite para realizar a palestra magna também representa um reconhecimento da trajetória construída pelo instituto ao longo de mais de 30 anos de atuação.

“isso nos deixa bastante felizes, eu acho que é uma oportunidade também de levar para essas pessoas que também gostam de animais, que também gostam de natureza, mas que trabalham com eles mais em cativeiro do que a gente está fazendo na natureza então eu acho bem bacana essa interação, essa conexão e eu acho que isso só ajuda na construção de um mundo melhor”

O congresso da AZAB será realizado no Bioparque Pantanal e contará com uma programação voltada ao fortalecimento da conservação ambiental, da pesquisa científica e da integração entre instituições, profissionais e sociedade.

As inscrições e mais informações sobre o 49º Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil podem ser acessadas pelo site oficial do evento (https://www.49congressoazab.softaliza.com.br/).

Serviço

Data: 26 de maio de 2026

Horário: credenciamento 8h e início da palestra magna 10h30

Local:Bioparque Pantanal -Av. Afonso Pena, 6277 – Chácara Cachoeira, Campo Grande – MS

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