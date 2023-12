Último mutirão de exames da Secretaria muncipal de saúde de Três Lagoas acontece no sábado

Neste sábado(13) acontece o último sábado do mutirão de coleta de exames laboratoriais da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas (SMS).

O mutirão atende apenas exames já solicitados das 6h às 9h, ou seja, pacientes que estão aguardando na fila para a realização. São feitos exames como: hemograma, glicemia em jejum, colesterol, urina, entre outros.

A ideia da ação é iniciar o ano de 2024 sem pendências de exames laboratoriais. Durante o dia, não serão coletados novos exames.

As Unidades de Saúde de Três Lagoas entraram em contato por ligação e mensagem para confirmar data e horário da coleta com os pacientes cadastrados.

