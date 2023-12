MS terá sábado com tempo instável e altas temperaturas

A previsão do tempo para este sábado (9), em Mato Grosso do Sul, é de tempo instável, com alerta de tempestades que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Há possibilidade de chuva de até 50mm nas regiões leste, sul e central do estado, e ainda conforme o Cemtec, podem ocorrer ventos, que atuam do quadrante leste com velocidade entre 30km/h e 50 km/h, e pontualmente, também podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h em algumas regiões, aumentando as instabilidades climáticas.

Em Campo Grande, são esperadas temperatura mínima de 23°C e máxima de até 34°C. Coxim, no norte do estado, terá mínima de 24°C e com a máxima podendo chegar aos 35°C no período da tarde. As cidades de Ponta Porã e Iguatemi, localizadas na região sul do estado, registram mínimas de 21°C e máximas de 31°C. Em Dourados, a mínima prevista é de 22°C e máxima de 33°C.

Anaurilândia, região de Mato Grosso do Sul, terá o sábado com 23°C de temperatura mínima e 34°C de máxima. Na região do Bolsão, Três Lagoas começa o dia com 23ºC e Paranaíba com 24°C e a máxima prevista para as duas cidades é de 35°C.

Na região pantaneira o sábado também será de calor. Em Corumbá o sábado começa com mínima de mínima de 26°C e a máxima prevista de 35°C. Para Aquidauana e Porto Murtinho, a previsão indica 24°C de mínima e 36°C de máxima.

