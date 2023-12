Confira a previsão do tempo para o final de semana em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo entre sexta-feira (8), a sábado (9), indica tempo instável, com probabilidade de chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Esperam-se acumulados de chuvas acima de 50 mm/24h, com destaque para as regiões central, sul e leste do Mato Grosso do Sul.

Para estes dias, estão previstas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas que podem atingir os 34°C nas regiões sul e leste. Para as regiões sudoeste, norte, pantaneira e bolsão são esperadas mínimas entre 23-26°C e máximas de até 36°C.

Em Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas entre 22-23°C e máxima de até 34°C. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de uma frente fria oceânica. Além disso, o deslocamento de cavados e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorece a formação de nuvens e chuvas no estado do MS.

Já no domingo (10), podem ocorrer chuvas intensas (acima de 30 mm/h) acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Essas instabilidades ocorrem devido a combinação de calor, alta umidade relativa do ar.

Podem ocorrer acumulados de chuvas acima de 50 mm/24h, com destaque nas regiões sudoeste, sul, leste e central do estado.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-22°C e máximas que podem atingir os 31°C nas regiões sul e leste. Para as regiões sudoeste, norte, pantaneira e bolsão são esperadas mínimas entre 23-26°C e máximas de até 34°C.

Em Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas de 23°C e máxima de até 31°C. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.