Morre segunda vítima de capotagem na Avenida Gury Marques

Morreu na manhã desta terça-feira (13), jovem identificado como Vinícius Gabriel, vítima de uma capotagem ocorrida na Avenida Gury Marques, em Campo Grande, no dia 6 de agosto.

O rapaz foi socorrido em estado grave, após a picape em que ele estava invadir o canteiro que divide a avenida e capotar diversas vezes. No dia do acidente, mais duas pessoas estavam no carro. Miguel Borgarin do Nascimento, de 19 anos, morreu no local após sofrer diversos ferimentos.

Vinicius voltava de uma sessão de fisioterapia e estava utilizando cadeira de rodas por conta de um acidente ocorrido anteriormente.

O carro envolvido na capotagem pertence a um restaurante de sushi, o qual as vítimas trabalhavam. O anúncio da morte de Vinícius40 foi feito na rede social da empresa.

