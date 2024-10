Morre Rose Monteiro, ex-diretora da escola de samba Igrejinha

Morreu aos 62 anos, a ex-diretora da escola de samba Igrejinha, Rose Monteiro. Dedicada ao ofício, Rose também foi tesoureira e passista premiada, estando à frente da escola por vários anos.

Nas redes sociais, foi prestada uma homenagem, reforçando que “Rose foi uma inspiração para todos nós, uma verdadeira referência de comprometimento e paixão pelo samba. Sua presença sempre estará viva em nossas memórias e nos corações de todos aqueles que tiveram a honra de compartilhar essa trajetória com ela”, escreveu a escola.

O sepultamento aconteceu às 16h30 desta quinta-feira (3), no cemitério Jardim das Palmeiras, Vila Nasser, em Campo Grande.

A Igrejinha foi fundada em 1975 e tem sede localizada na Avenida Aero Clube, 129 -Vila Sobrinho. No carnaval de 2024, a Igrejinha se consagrou vice-campeã.

