Eldorado Brasil Celulose inaugura o ELDTECH e consolida uma nova etapa em sua trajetória de inovação em pesquisas florestais

A Eldorado Brasil Celulose, uma das maiores empresas de celulose e referência no setor florestal, inaugurou nesta quarta-feira, 2, o ELDTECH Centro de Tecnologia Florestal, em Andradina (SP). O novo espaço, que eleva o patamar da empresa e consolida seu DNA inovador, possui 728 m2 e é um marco projetado para impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento em manejos de pragas e doenças, e de solos e nutrição. Além da meteorologia e ecofisiologia florestal, melhoramento genético florestal, biotecnologia e tecnologia da madeira.

O novo centro conta com sete laboratórios avançados e equipe multidisciplinar e impactará diretamente no aumento da produtividade, sustentabilidade e qualidade dos produtos florestais. “Idealizamos o ELDTECH, nosso Centro de Tecnologia Florestal, para ser uma peça central na estratégia de inovação e pesquisas biotecnológicas para o desenvolvimento de mudas mais resistentes, produtivas e adaptadas às características do solo e do clima. Com isso, reforçamos o posicionamento inovador da empresa no mercado de celulose. A Eldorado busca sempre ser referência na entrega de soluções para o setor florestal e contribuir, assim, para o futuro das florestas plantadas no Brasil”, destacou Germano Vieira, diretor florestal da Eldorado Brasil Celulose.

Com o ELDTECH, a empresa terá um aumento de 60% na capacidade de multiplicação de inimigos naturais para controle de pragas, como lagartas, percevejos bronzeados e psilídeos-de-concha. Atualmente, a produção anual é equivalente a cerca de 40 mil hectares de soltura de inimigos naturais e passará para um potencial de 65 mil hectares por ano.

Esse método de controle de pragas é utilizado pela companhia desde 2018 em suas florestas de eucalipto. Dos 285 mil hectares de florestas plantadas de propriedade da Eldorado, mais de 386 mil hectares receberam a soltura de aproximadamente 4 bilhões de insetos, liberados por meio de drones. A extensão de florestas que receberam esse controle de pragas é superior ao tamanho total das florestas da empresa, em razão da soltura de inimigos naturais em mais de uma ocasião em algumas áreas. Isso resulta na diminuição do uso de defensivos agrícolas, promovendo o equilíbrio ambiental e protegendo outros insetos nativos. Além disso, há uma redução de custos de até 63% em comparação com o uso de inseticidas, bem como uma diminuição de até 11,4% nas perdas produtivas de madeira.

Melhoramento genético

Iniciado em 2012, o programa de melhoramento genético já selecionou e registrou 7 clones próprios. Com o ELDTECH, essa capacidade será expandida com a geração de clones de alto desempenho, adaptados às condições climáticas das áreas de plantio da Eldorado. Um dos diferenciais é o Banco de Germoplasma, que permite o beneficiamento e

armazenamento de sementes e pólen, garantindo a preservação da diversidade genética.

Atualmente, o banco armazena cerca de 23 kg de sementes, representando mais de 13 milhões de novos materiais genéticos. Com a expansão, o armazenamento aumentará em 74%, chegando a 40 kg, e o beneficiamento anual subirá em 52%. Esses avanços fortalecerão a base genética da empresa, proporcionando maior eficiência e segurança no uso dos recursos genéticos e geração e seleção de novos clones. O Melhoramento Genético está plenamente alinhado com a missão da Eldorado Brasil Celulose de liderar com inovação e sustentabilidade, garantindo o futuro da produção florestal com materiais geneticamente superiores e adaptados.

“As pesquisas realizadas no ELDTECH Centro de Tecnologia Florestal serão essenciais para avançarmos no controle biológico de pragas e no melhoramento genético de nossas florestas. O aumento da capacidade de multiplicação de inimigos naturais fortalecerá ainda mais nossa estratégia de manejo sustentável, reduzindo a necessidade de defensivos agrícolas e promovendo o equilíbrio ambiental. Além disso, o Banco de Germoplasma permitirá um avanço significativo na preservação da diversidade genética, garantindo clones mais produtivos e adaptados às condições climáticas específicas das nossas áreas de plantio”, destacou Sharlles Dias, Gerente de Pesquisa e Tecnologia da Eldorado Brasil Celulose.

Inovação e sustentabilidade

Na biotecnologia florestal, o centro utilizará processos biológicos avançados para promover a diversidade genética e acelerar o desenvolvimento de novos clones. A estrutura inclui laboratórios de cultura de tecidos e biologia molecular, responsáveis pela micropropagação de até 40 clones por ano, pela clonagem de mais de 1.000 progênies anuais, genotipagem de mais de 10 mil amostras e expansão de todos os projetos na área de engenharia genética.

O ELDTECH também será fundamental para o programa de melhoramento genético, permitindo estudos detalhados das características anatômicas, físicas, mecânicas e químicas da madeira. Na área de tecnologia da madeira, o ELDTECH terá laboratórios de análises não destrutivas (verificação de densidade, resistência, rendimento depurado, lignina, extrativos e holocelulose) e destrutivas (verificação de densidade básica e tolerância ao vento). Esses laboratórios realizam análises avançadas, incluindo o NIRS (near-infrared spectroscopy), tecnologia que utiliza a absorção de ondas eletromagnéticas. Anualmente, são realizadas cerca de 2 mil análises NIR e esse número chegará a mais de 5 mil análises por ano, crescimento de 250%. Essas análises irão auxiliar na seleção de clones com características anatômicas, química e físicas, adequados para a produção de celulose.

Conheça mais sobre o ELDTECH

O ELDTECH irá gerar recomendações técnicas para a silvicultura da empresa e, desta forma, também contribuirá com os avanços do mercado de celulose. A integração multidisciplinar reunida em um só local (solos e nutrição, meteorologia e ecofisiologia, manejo de pragas e doenças, melhoramento genético, biotecnologia e tecnologia da madeira) oferece uma visão integrada que abrange desde a semente até a avaliação final da madeira.

Com capacidade para processar milhares de amostras por ano, o ELDTECH otimizará os processos de multiplicação de inimigos naturais; avaliação de qualidade de fertilizantes, solos e tecidos vegetais; seleção e avaliação de clones, tornando-os mais rápidos, eficientes e sustentáveis, nas áreas:

⦁ 2 laboratórios de biotecnologia

⦁ 1 laboratório de melhoramento genético

⦁ 2 laboratórios de qualidade da madeira

⦁ 1 laboratório de multiplicação de inimigos naturais

⦁ 1 laboratório de qualidade de fertilizantes

SOBRE A ELDORADO BRASIL

A Eldorado Brasil Celulose é reconhecida globalmente por sua excelência operacional e seu compromisso com a sustentabilidade, resultado do trabalho de uma equipe qualificada de mais de 5 mil colaboradores. Inovadora no manejo florestal e na fabricação de celulose, produz, em média, 1,8 milhão de toneladas de celulose de alta qualidade por ano, atendendo aos mais exigentes padrões e certificações do mercado internacional. Seu complexo industrial em Três Lagoas (MS) também tem capacidade para gerar energia renovável para abastecer uma cidade de 2,1 milhões de habitantes. Em Santos (SP), opera a EBLog, um dos mais modernos terminais portuários da América Latina, exportando o produto para mais de 40 países. A companhia mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, inovação, competitividade e valorização das pessoas.

