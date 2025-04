Morre Paulo Sukehiro Yonamine, ex-vereador e referência da comunidade japonesa em Campo Grande

Liderança atuou na política municipal nos anos 1970 e deixa legado na integração nipo-brasileira da Capital

Paulo Sukehiro Yonamine, uma das figuras mais respeitadas da comunidade japonesa em Campo Grande (MS), faleceu na madrugada deste sábado (19), aos 88 anos. Nascido em 20 de setembro de 1936, ele teve atuação destacada na política local, exercendo mandato como vereador entre 1975 e 1978, segundo registros da Câmara Municipal.

Além do papel político, Yonamine também foi um importante articulador de ações culturais e sociais voltadas à preservação das tradições japonesas e ao fortalecimento dos laços entre os imigrantes e a sociedade campo-grandense.

O velório será realizado neste domingo (20), a partir das 8h, na Capela do Cemitério Parque das Primaveras, localizada na Avenida Senador Filinto Muller, 2211, no bairro Vila Ipiranga. O sepultamento ocorrerá no mesmo local, em horário a ser definido.

