Curta brasileiro é selecionado para a Semana da Crítica do Festival de Cannes 2025

Evento é uma vitrine de novos talentos com foco em primeiras e segundas obras de cineastas ao redor do mundo

Na última quinta-feira (17) foi anunciado o filme brasileiro Samba Infinito, de Leonardo Martinelli, entre os escolhidos para a competição oficial da tradicional Semana da Crítica, em Cannes. O curta é uma produção entre Brasil e França, além de única produção brasileira selecionada entre 2.340 obras. Além disso, ela integra um grupo de apenas 10 produções que disputarão o prêmio principal do evento. A trama, que estreará durante o evento, é ambientada durante o Carnaval no Rio de Janeiro e conta com a atriz Camila Pitanga, e o ator e cantor, Gilberto Gil, interpretará um bibliotecário.

“A presença de Samba Infinito na Semana da Crítica reforça o lugar de destaque que o Brasil ocupa hoje no cenário cinematográfico internacional. É gratificante ver que nosso audiovisual têm cada vez mais visibilidade e reconhecimento fora do país. Estamos especialmente animados com esta edição do Festival de Cannes, que celebra o Brasil como país de Honra no Marché du Film, e felizes com mais uma produção nacional em uma vitrine tão relevante como a Semana da Crítica”, afirma Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual (SAV) do Ministério da Cultura (Minc).

A Semana da Crítica

Criada pelo Sindicato Francês da Crítica de Cinema, a Semana da Crítica é uma vitrine de novos talentos do Festival de Cannes, com foco exclusivo em primeiras e segundas obras de cineastas ao redor do mundo. A mostra também seleciona 10 longas-metragens a cada edição e tem sido responsável por revelar nomes que mais tarde ganham reconhecimento global. Nesta segunda-feira (14), foi anunciada a seleção de curtas-metragens.

Brasil é País de Honra no maior mercado de cinema do mundo

A edição de 2025 do Festival de Cannes também marca um momento histórico para o país: o Brasil será o País de Honra no Marché du Film, maior mercado de cinema do mundo, que ocorre paralelamente ao festival. Como parte das ações oficiais, o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), lançou o Edital de Circulação – Brasil País de Honra – Marché du Film 2025. Inicialmente previsto para contemplar 30 participantes, o edital foi suplementado e selecionou 33 profissionais do audiovisual brasileiro para integrar os programas especiais do evento, que ocorre de 13 a 21 de maio, em Cannes.

A participação brasileira ganha ainda mais destaque com a seleção do longa-metragem O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, na Competição Oficial do Festival de Cannes. Esta é a terceira vez que o diretor disputa a Palma de Ouro, consolidando sua trajetória internacional. A presença expressiva do Brasil nesta edição do festival reafirma o impacto das políticas públicas de fomento ao audiovisual, como o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), além da importância da coprodução internacional, com a França sendo um dos maiores copatrocinadores de obras brasileiras.

