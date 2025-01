Morcego com raiva é encontrado no Bairro São Francisco

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Campo Grande) emitiu um comunicado após o primeiro caso de raiva em morcego ser confirmado no ano de 2025, no bairro São Francisco, na região central de Campo Grande.

O animal foi recolhido pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e submetido a exames laboratoriais, que atestaram a presença do vírus. Ontem(30), O CCZ emitiu um comunicado nas redes sociais informando que morcegos com raiva estavam sendo encontrados na Capital.

A Sesau reforça que não há motivo para preocupação, pois a região passou recentemente por uma campanha de vacinação antirrábica, e que por isso não será necessário fazer bloqueio vacinal no local.

Confira orientações dadas pelo CCZ para caso um morcego seja encontrado:

O que fazer caso encontrar um morcego caído?

O CZZ informa que se foi encontrado um morcego vivo ou morto, é necessário ligar emediatamente para o CCZ e então logo uma equipe irá fazer o recolhimento do animal. Também não se deve tocar com as mãos desprotegidas no morcego.

Em casos do expediente do CCZ estiver encerrado, o que fazer?

Em caso do morcego morto, a centro orienta que seja recolhido com uma pá de lixo e colocado em uma sacola plástica. E em caso do morcego estiver vivo, o centro orienta que um balde seja colocado em cima do animal e que seja aguardado o dia seguinte para acionar o CCZ.

Também é alertado para que animais domésticos sejam vacinados contra a raiva. A vacina contra a raiva é gratuita e aplicada anualmente, quem não levou o animal para vacinar, deve fazer o mais rápido possível.

Em caso de qualquer contato com o animal é recomendado que procure imediatamente um pronto socorro mais próximo. Para mais informações, entre em contato pelo número 3313-5000 ou 2020-1794.

O endereço do CCZ fica na Avenida Senador Filinto Muller , 1601, bairro Vila Ipiranga em Campo Grande.