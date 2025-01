Cinco consumidores de MS dividem prêmio de R$ 100 mil no Nota MS Premiada

Cinco consumidores de Mato Grosso do Sul foram contemplados com o prêmio de R$ 100 mil do Programa Nota MS Premiada, referente às compras realizadas em dezembro de 2024. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (31) pela Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ/MS), seguindo as regras do Decreto nº 15.341/2019.

Os sorteados na categoria sena são moradores de Campo Grande (1), Dourados (2), Bela Vista (1) e Bataguassu (1), e cada um receberá R$ 20 mil. Além deles, outros 431 sul-mato-grossenses acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e dividiram um prêmio de R$ 200 mil, resultando em R$ 464,04 para cada um.

O Programa Nota MS Premiada tem o objetivo de incentivar os consumidores a exigirem o documento fiscal no momento da compra, contribuindo para a cidadania fiscal no estado. Para participar, basta solicitar a inclusão do CPF na nota em qualquer compra a partir de R$ 1,00.

Os vencedores podem conferir se foram contemplados acessando o site oficial do programa. O próximo sorteio está previsto para o dia 27 de fevereiro de 2025.

