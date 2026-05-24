Mega-Sena de 30 anos sorteia prêmio de R$ 336 milhões; veja as dezenas

A Caixa Econômica Federal realizou na manhã deste domingo (24) o sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena, com prêmio total de R$ 336.340.053,56. O concurso comemorativo foi transmitido ao vivo do Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 03 – 30 – 33 – 35 – 45 – 47.

O prêmio especial teve aumento progressivo nos últimos dias. Inicialmente estimado em R$ 150 milhões, o valor passou para R$ 200 milhões, depois subiu para R$ 300 milhões e, na noite de sábado (23), já estava estimado em R$ 320 milhões, até atingir o montante final sorteado neste domingo.

Pelas regras da edição comemorativa, o prêmio não acumula. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor é dividido entre os vencedores da quina. Se ainda não houver ganhadores, a premiação segue para as demais faixas, incluindo a quadra.

Criada em 1996, a Mega-Sena já movimentou mais de R$ 115 bilhões ao longo de três décadas, conforme dados da Caixa Econômica Federal.

Desde o lançamento da loteria, 980 apostas já conquistaram prêmios milionários.

O maior valor pago em um concurso regular da Mega-Sena — sem considerar a Mega da Virada — foi registrado em outubro de 2022, quando apostas dividiram R$ 317,8 milhões.

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