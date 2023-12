Médicos do Pantanal: Off Road e o bem para quem mais precisa

O Instituto Alma Pantaneira/ Médicos do Pantanal, surgiu de um sonho de um adolescente de 11 anos. Onde na fazenda do seu avô, Dr. Romeu Albaneze, chegavam caravanas de pessoas para ser atendidas e pegar remédios. E assim uma noite o adolescente, hoje médico, Dr. Waldir Albaneze disse ao seu pai que um dia ele seria médico e atenderia todo esse povo do Pantanal de graça. E assim surgiu os Médicos do Pantanal.

Uma viagem pelo coração do Brasil levando assistência médica, odontológica e sanitária para um povo que vive isolado pelas distâncias e desafios dos caminhos pantaneiros.

A Expedição Alma Pantaneira, que nasceu em 2012, é uma incrível jornada nesse cenário. Encabeçada pela organização independente Médicos do Pantanal (MDP), a expedição percorre a cada ano mais de mil quilômetros de caminhos pantaneiros entre Cuiabá, no Mato Grosso, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, levando assistência médica, odontológica para uma gente que vive isolada pelas distâncias e caminhos difíceis que, em algumas épocas do ano, se tornam intransitáveis. Além dos atendimentos, a Expedição distribuiu mais de cinco toneladas de material de higiene pessoal, material escolar, brinquedos, entre outros itens. Integram ainda a expedição médicos veterinários que tratam de animais domésticos, aplicando vacinas e realizando pequenos procedimentos cirúrgicos.

A equipe, composta de médicos, dentistas, veterinários, enfermeiros e pessoal de apoio, viaja a bordo de picapes e jipes 4×4. A Marinha do Brasil também integra a expedição, cedendo dois caminhões que ajudam no transporte do material e militares que apoiam em toda a parte logística.

Também são assistidas às escolas das comunidades locais (Escolas das Águas) com palestras sobre higiene e cuidados com a saúde, além da distribuição de itens como escovas e pasta de dente, além de material escolar e brinquedos.

As atenções sanitárias são desempenhadas na forma de uma expedição com voluntários que disponibilizam seus conhecimentos, tempo e seus veículos, preparados para a árdua jornada, muitos completando 4.000 km rodados ao retornarem para suas cidades de origem. Todos os profissionais que fazem o atendimento doam seu tempo e expertise, fi cando de 15 a 20 dias longe de seus consultórios e afazeres.

“É um trabalho brilhante feito pelo Instituto Alma Pantaneira, os Médicos do Pantanal, me arrependo de não ter vindos anos antes, e pretendo não faltar mais em nenhuma expedição desta. Aqui juntamos o que gostamos de fazer que é andar pelo Pantanal e fazer o bem, levar amor, carinho, atendimento médico, odontológico e até veterinário a pessoas que nunca teriam chance de ter isso”, contou o off roader Marcos Gardenal, que também colabora com o projeto.

Jornal Mais Off Road.