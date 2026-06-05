Mais de 300 voluntários ajudam nos preparativos do Arraial de Santo Antônio em Campo Grande

Tradicional festa do padroeiro da Capital acontece entre os dias 11 e 14 de junho

A Prefeitura de Campo Grande anunciou que mais de 300 voluntários estão envolvidos nos preparativos para o Arraial de Santo Antônio, tradicional festa realizada em parceria com a Igreja Católica.

O festejo acontece entre os dias 11 e 14 de junho e deve reunir milhares de pessoas em uma celebração que une fé, cultura e convivência comunitária.

Enquanto a data não chega, os bastidores seguem movimentados, com a organização dos espaços, apoio logístico, montagem da estrutura e uma série de ações para receber o público durante os quatro dias de quermesse.

Para a prefeita Adriane Lopes, a mobilização dos voluntários demonstra a força de uma tradição construída coletivamente pelos campo-grandenses.

“O Arraial de Santo Antônio só é possível porque existe uma grande rede de pessoas dispostas a dedicar seu tempo e seu trabalho para manter viva uma tradição que faz parte da história de Campo Grande”, destaca.

Entre os voluntários está Jackelinne Moreno, que participa da organização do Arraial há quatro anos. Atuando na logística, ela auxilia no transporte de materiais e no suporte às equipes responsáveis pela realização do evento.

“Eu adoro essa época do ano. Esperamos por ela e nos preparamos para viver esse momento tão importante para a nossa comunidade e para a nossa cidade. Tenho um sentimento muito grande de gratidão por tantas bênçãos na minha vida, e o meu servir é uma forma de retribuir todo o carinho que Santo Antônio tem por mim e pela minha família”, afirma.

Para o pároco da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, padre Wagner Divino, o envolvimento da comunidade é o que mantém viva uma celebração que atravessa gerações.

“O Arraial nasceu da devoção do povo a Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande. A festa é uma expressão da fé que ajudou a construir a identidade da nossa cidade e continua reunindo gerações em torno da cultura e da religiosidade”, ressalta.

Além das celebrações religiosas, o Arraial consolidou-se ao longo dos anos como um espaço de encontro para as famílias campo-grandenses, preservando tradições que fazem parte da história da Capital e fortalecendo os laços comunitários.

As comemorações seguem até o dia 14 de junho, quando será realizada a tradicional procissão saindo da Catedral em direção à Praça do Rádio Clube, seguida de missa campal.

Padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio está ligado à origem do município. A devoção ao santo começou com José Antônio Pereira, fundador da cidade, que ergueu uma capela em sua homenagem. Desde então, a tradição permanece viva e continua reunindo gerações de campo-grandenses.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram