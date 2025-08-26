Marcha pra Jesus movimentou milhares de fiéis no aniversário de Campo Grande

Evento contou com a prefeita Adriene Lopes e reuniu cantores de música gospel

Nesta terça-feira (26), no aniversário de Campo Grande, aconteceu a 33ª edição da Marcha para Jesus, um dos maiores eventos cristãos de Mato Grosso do Sul. O evento começou às 13h, na Praça do Rádio Clube, região central da Capital, e seguiu pelas principais avenidas da cidade.

Com o tema “Que Ele cresça”, a marcha reuniu milhares de fiéis em um ato de fé, louvor e celebração, integrando a programação oficial do aniversário de 126 anos de Campo Grande. O evento contou com a presença da prefeita Adriane Lopes e demais autoridades da cidade.

Também se apresentaram cantores de música gospel nacional e local no praça do Rádio Clube. Entre os que cantaram show foram, Midian Lima, Pr. Antônio Cirilo, Discopraise, Junior Medina, Thamilis Campos, Quezia Carvalho, Jariston Lima, Louvor IECG, Doze 2 + Johnny Meck, Church do Alto e Bruno Roques, proporcionando momentos de adoração e celebração ao longo do percurso.

Idealizado pelo Consepams (Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul) e organizado pelo Consepacg (Conselho de Pastores de Campo Grande), o evento acontece simultaneamente em 40 municípios do Estado, com o objetivo de fortalecer a integração e a atuação das igrejas cristãs em Mato Grosso do Sul.

Segundo a organização, a Marcha para Jesus conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Fundação de Cultura, Sestec e diversas igrejas evangélicas, reforçando sua relevância como espaço de promoção da fé, da união e da participação social.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.