Nos 126 anos de Campo Grande, 40 mil pessoas comparecem ao desfile cívico-militar

Campo Grande amanheceu em festa nesta terça-feira, dia 26 de agosto, para celebrar seus 126 anos. Cerca de 40 mil pessoas lotaram a extensão da Rua 13 de Maio para acompanhar o tradicional Desfile Cívico-Militar, que entrou para a história com uma das maiores participações de entidades, reunindo 70 entre civis e militares. Desde cedo, famílias ocuparam arquibancadas e calçadas, levando cartazes, bandeiras e garrafas de tereré para acompanhar uma das celebrações mais queridas da Capital.

O desfile começou ainda nas primeiras horas da manhã. Crianças empolgadas, famílias reunidas, idosos carregando lembranças de edições passadas: todos compartilhavam a expectativa de ver de perto o cortejo que reúne escolas, forças de segurança, entidades sociais e culturais. Bandeiras tremulavam ao vento, fanfarras marcavam o ritmo e grupos caracterizados transformaram a Rua 13 de Maio em um grande palco a céu aberto.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou o significado da data e a grandiosidade da celebração.

“Estamos muito felizes em comemorar os 126 anos da Capital. As pessoas se prepararam para estar aqui, as famílias vieram, e já podemos perceber as arquibancadas lotadas. Vamos celebrar esta festa linda, cheia de cidadania, alegria e emoção.”

Entre o público, histórias de orgulho e tradição se repetiam. A professora aposentada Francisca Maria, moradora do Parati, levou a neta de seis anos para assistir a filha que desfilava pela SAS. “Tanto eu quanto minha netinha quisemos vir compartilhar esse momento tão importante com ela também”, contou emocionada.

Para Marli Aparecida Barroso, de 55 anos, a emoção era dupla: primeira vez no desfile e orgulhosa de ver a filha participando.

“Moro há uns 30 anos em Campo Grande, mas essa é a primeira vez que venho ao desfile. Trouxe a família toda: três filhas e cinco netos. Ainda tenho uma filha que vai desfilar pelo Corpo de Bombeiros, é o orgulho da família. Além de comemorar o aniversário da cidade, também viemos prestigiar ela”, destacou.

O aposentado Valdir Vitor, de 71 anos, reforçou a tradição de acompanhar o desfile desde que veio morar na capital sul-mato-grossense.

“Esse ano minha família está viajando, mas quis vir cedo pra cá, cheguei lá pelas 7h30 já para garantir meu lugar, é muito bom assistir todo o desfile, a gente comemora junto. Sou de Aquidauana, mas todo ano estou aqui. É um evento que se tornou tradição para mim, todo ano quando olho no calendário não tem como não vir, sou campo-grandense de coração.”

Durante o percurso, a Rua 13 de Maio se transformou em um cenário colorido e animado. Uniformes impecáveis, coreografias ensaiadas, bandeiras e estandartes de diferentes instituições chamavam atenção, enquanto bandas e fanfarras preenchiam o ar com músicas que empolgavam o público. O maestro Jonatas Paz, que conduziu a banda do IMPCG, falou da satisfação de participar.

“Conduzo essa banda há quatro anos e é uma satisfação muito grande estar aqui neste 26 de agosto, conduzindo e comemorando o aniversário da cidade. Todos nós ficamos muito felizes nesse dia.”

Entre aplausos e gritos de incentivo, moradores comemoravam cada apresentação. Crianças imitavam os movimentos das bandas e militares, famílias registravam fotos e vídeos para guardar de lembrança. O clima de festa se estendia por toda a avenida, com cheiro de comida de rua, som de vendedores ambulantes e cores que transformavam o centro da cidade em uma grande celebração popular.

O desfile percorreu a Rua 13 de Maio, entre a Barão do Rio Branco e a 7 de Setembro, com encerramento por volta das 11h30, reunindo escolas, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais em uma demonstração de civismo e pertencimento. Este ano, a participação recorde de 70 instituições reforçou a importância do evento para a identidade e história de Campo Grande.

Mais do que uma tradição, o Desfile Cívico-Militar dos 126 anos reafirmou o orgulho coletivo de ser campo-grandense, reunindo gerações, emocionando o público e mostrando que a história da Capital Morena se celebra com união, alegria e cidadania.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

