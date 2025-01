Manifestação contra aumento da tarifa do transporte público acontece nesta quarta-feira (29)

A insatisfação com o aumento da tarifa do transporte coletivo em Campo Grande levou um grupo de usuários do serviço a organizar uma manifestação pacífica nesta quarta-feira (29), às 18h, no Terminal Morenão. O ato, articulado por meio de grupos no WhatsApp, contesta o reajuste de 4,21% no valor da passagem, que passou de R$ 4,75 para R$ 4,95 a partir da última sexta-feira (24).

O aumento foi decidido durante reunião da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) na última quinta-feira (23), mas tem sido amplamente criticado pela população devido às falhas no serviço prestado. Os usuários reclamam de ônibus lotados, atrasos, falta de linhas e veículos quebrando com frequência.

À frente da mobilização está Du Mato Benitez, de 34 anos, gesseiro e criador de conteúdo sobre política nas redes sociais. Segundo ele, a ideia da manifestação surgiu a partir da indignação popular, expressa por seguidores que o procuraram pedindo uma reação contra o reajuste.

Apesar das dificuldades, incluindo a derrubada de um dos grupos do WhatsApp por denúncias, a organização se mantém ativa. No total, três grupos reúnem cerca de 500 participantes. Para dar mais segurança à população durante o protesto, uma equipe de apoio está sendo formada por cidadãos comuns e membros de organizações políticas. Um trio elétrico será utilizado para dar voz às reivindicações.

A manifestação conta com o respaldo dos vereadores, deputados e líderes comunitários. Desde o último sábado (25), organizadores estão percorrendo terminais de ônibus, como Morenão e Guaicurus, para conscientizar os trabalhadores sobre o aumento da tarifa.

“Estamos indo às 5h da manhã e voltando às 7h30 para trabalhar. Os trabalhadores estão apoiando nosso convite e demonstrando vontade de participar da manifestação”, relata Du Mato. As abordagens nos terminais devem ser intensificadas até o horário do protesto.

Evolução da tarifa ao longo dos anos

O preço da passagem de ônibus tem sofrido reajustes frequentes nas últimas décadas. Em 1999, a tarifa era de R$ 1,00. Em 2009, já havia dobrado, chegando a R$ 2,00. Em 2014, atingiu a marca de R$ 3,00, e em 2019, subiu para R$ 4,10. Nos últimos anos, os reajustes se intensificaram:

2020: R$ 4,20

2022: R$ 4,40

2023: R$ 4,65

Março de 2024: R$ 4,75

Janeiro de 2025: R$ 4,95

Com esses aumentos, a tarifa praticamente quintuplicou em 25 anos, enquanto usuários alegam que a qualidade do serviço não acompanhou essa elevação de preços.

