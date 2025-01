Após atraso em divulgação, MEC prorroga prazo para matrículas dos aprovados no SISU

Algumas universidades chegaram a suspender o calendário de matrículas por não receberem lista de aprovados a tempo

Na tarde desta terça-feira, o Ministério da Educação (MEC) divulgou um comunicado informando que o prazo das matrículas da chamada regular pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi prorrogado até o dia 3 de fevereiro.

O período anterior dado pelo MEC terminava no dia 31 de janeiro. Os estudantes aprovados devem ficar atentos e consultar os calendários de cada instituição para darem início ao processo da matrícula.

A prorrogação do prazo da matrícula acontece depois do site do Sisu 2025 ter apresentado instabilidades no sistema durante as inscrições e do atraso de um dia na lsita dos aprovados. O resultado do Sisu 2025 saiu na manhã da última segunda-feira (27) ao invéz do domingo (26).

Algumas universidades federais chegaram a divulgar que vão suspender o calendário de matrículas por não receberem lista de aprovados a tempo.

Em 2025, foram 261.779 vagas ofertadas pelo Sisu para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior do país.

Depois da divulgação do resultado, 254 mil estudantes, foram aprovados para a chamada regular, ou seja 97% das vagas. O Sisu é feito com base na média das notas obtidas no Enem, respeitando o limite de vagas disponíveis para cada curso e modalidade de concorrência.