Jovens de Campo Grande embarcam no dia 19 para Portugal, onde ocorre a disputa

Um grupo seleto de alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Colégio Marista Alexander Fleming, de Campo Grande, está prestes a cruzar o Oceano Atlântico para representar o Brasil numa competição mundial de robótica. Os jovens embarcam no próximo dia 19 para Portugal para participarem da 16ª edição da RoboParty, que acontece de 21 a 23 de março, na região de Braga, com apoio da prestigiosa Universidade do Minho.

Em um primeiro momento, os estudantes vão receber uma formação em eletrônica, programação de robôs, construção mecânica, montagem de placa eletrônica, soldagem de componentes e leitura de sensores. Depois, o time brasileiro montará seu próprio robô a partir de um kit robótico desenvolvido pela empresa portuguesa botnroll.com e pela Universidade do Minho.

“Vai ser um evento muito importante para que os nossos alunos possam aprender e trocar conhecimentos com outros jovens de todo o mundo. É uma oportunidade para conhecer as competições internacionais e mostrar na prática o que sabem”, diz Tânia Moreira Xavier, professora do Colégio Marista Alexander Fleming que vai acompanhar os alunos durante a RoboParty em Portugal.

A competição

Depois de montados, cada time coloca seu robô em uma pista de corrida. Vence o protótipo que cruzar primeiro a linha de chegada. Um programa de computador vai gerir todo o desafio, desde a inscrição das equipes até a apresentação dos resultados. Os competidores participaram também de uma “prova de dança”, um desafio ao trabalho em equipe e à criatividade.

“Várias equipes têm que trabalhar em conjunto para enfeitar os seus robôs e criar uma coreografia robótica para uma música de acordo com a temática que definirem. O júri decidirá de acordo com criatividade e a melhor prestação em palco”, explica a professora.

