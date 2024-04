Produtos da cesta básica são pesquisados pelo Procon em Três Lagoas

No dia 26 de março, foi divulgada a pesquisa com os preços de itens da cesta básica em Três Lgoas. O levgantamento realizado pelo Procon da cidade pesquisou 45 produtos em 9 mercados da cidade.

Produtos como açúcar, feijão, arroz, batata, macarrão e outros foram pesquisados. Para a análise foram análisados cirtérios como quantidade e o valor no mercado. A diferença encontrada entre os produtos varia de 0,99 centavos a 59,99 reais.

Confira a pesquisa completa aqui:

Tabela compelta da Pesquisa de preços dos itens da Cesta Básica em Três Lagoas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.