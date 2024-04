Show do Capital Inicial em Nova Andradina irá custar R$ 320 mil aos cofres públicos

O show da banda Capital Inicial irá custar R$ 320 mil e será pago com recursos próprios da Prefeitura de Nova Andradina. A contratação está homologada desde o dia 14 de março.

Já o show está agendado para o dia 26 de abril, em comemoração ao aniversário de instalação do Município de Nova Andradina, celebrado no dia 30 do mesmo mês.

A contratação atende a Comunicação Siga Nº PM-CIN-2024/00468, bem como a Solicitação de Compra nº 22/2024, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

O Município de Nova Andradina comemora duplamente o seu aniversário: em abril, no dia 30, data que celebra a instalação do Município, e no dia 20 de dezembro, que é realmente a data da criação da cidade.

