Inscrições para a maior Feira de Engenharias, Tecnologias e Ciências do Centro-Oeste já estão abertas

A Feira de Engenharias, Tecnologias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETECMS) completa quinze anos em 2025, trazendo a XV FETECMS com a temática “Jovens que transformam sonhos em ciência”, refletindo a promoção da ciência e inovação a partir dos sonhos idealizados pelos jovens cientistas participantes.

Esse ano irá acontecer em diálogo com a Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS) e a 22º Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

A FETECMS é uma iniciativa vinculada à UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e ocorre na Cidade Universitária, em Campo Grande e é organizada pelo Grupo Arandú de Tecnologias e Ensino de Ciências (GATEC), acontecendo desde 2011. Em quinze edições foram mais de 2.300 projetos finalistas com um número de expositores superior a 9.000 pessoas. Na XIV FETECMS, a feira recebeu 346 projetos finalistas e mais de 2.500 visitantes participantes e visitantes.

A Feira tem como objetivo o incentivo da ciência na educação básica. Sendo assim, estudantes matriculados do ensino fundamental da 4° série ao 3° ano do ensino médio podem participar apresentando projetos científicos desenvolvidos por eles e orientados por seus professores ou coordenadores. Bem como, estudantes do 1° ao 7° semestre do ensino médio técnico também podem participar da FETECMS e alunos do 1° ao 3° do EJA — a fim de desbravar a ciência e inovação na feira.

Os estudantes podem submeter seus projetos sem custos, conforme o campo de interesse, nas 3 categorias da feira: FETECCMS Jr, FETECMS e FETECMS Fundect, cada uma com suas próprias especificações via edital.

O edital conta com prazos, submissões e demais detalhes sobre o evento que acontecerá entre os dias 19 a 22 de outubro de 2025 no Ginásio Moreninho, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No evento, os participantes e visitantes poderão participar de palestras e oficinas oferecidas por pesquisadores renomados que são convidados especialmente para a FETECMS.

Acesse já o site da FETECMS (www.fetecms.com) para conferir mais informações e insights, e venha participar dessa edição especial de quinze anos!

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram