Águas Guariroba segue com obras avançando e bairro Vila Popular é universalizado em esgotamento sanitário

Com a expansão da cobertura da rede de esgoto em Campo Grande pela Águas Guariroba, o bairro Vila Popular alcançou o status de universalizado em esgotamento sanitário. As obras beneficiam mais de 20 mil moradores da região, levando mais saúde e dignidade às residências.

Na última semana, foram implantados mais de 1,8 mil metros de rede de esgoto, totalizando um acumulado de 61 quilômetros desde o início de 2025.

“Nestes seis primeiros meses do ano, já conectamos mais de 6,4 mil casas e comércios da Capital, garantindo um legado sustentável para o meio ambiente e para a cidade”, destacou Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

Nos próximos dias, as obras seguem nos bairros Nova Lima, Guanandi II, Noroeste, Tiradentes, Centenário e Tijuca, levando mais qualidade de vida para milhares de cidadãos. Atualmente, a capital sul-mato-grossense conta com 94% de cobertura de rede de esgoto, e 100% do que é coletado passa por tratamento.

“O saneamento é sinônimo de desenvolvimento. Quando avançamos com a rede de esgoto, avançamos também na saúde, na educação e na qualidade de vida dos campo-grandenses”, reforça Francis Moreira Faustino Yamamoto, a diretora-executiva da Águas Guariroba.

Nos últimos três anos, mais de 560 quilômetros de rede de esgoto foram implantados pela concessionária, beneficiando mais de 140 mil pessoas.

Expansão contínua

Em 2025, a Águas Guariroba iniciou as obras da terceira Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Campo Grande, ETE Botas. Com mais de R$ 5 milhões em investimentos, a nova unidade permitirá que os bairros Nova Lima, Colúmbia, Anache e Vida Nova também sejam universalizados, garantindo coleta e tratamento de esgoto nos próximos anos.

Com o início dos trabalhos da ETE Botas, Campo Grande passa a ter capacidade de tratar mais 600 milhões de litros de esgoto por ano.

