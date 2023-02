Coxim Folia 2023 leva multidão na praça Zacarias Mourão

No sábado (18), o folião finalmente matou a saudade do carnaval em Coxim, depois de 21 anos. A animação e euforia tomaram conta dos foliões na praça Zacarias Mourão e ruas próximas, com milhares de pessoas marcando presença. Para realização do carnaval, a equipe da Prefeitura de Coxim preparou toda uma estrutura, com segurança e conforto aos foliões.

Visando estimular empreendedores locais – ambulantes e recicladores – comerciantes venderam bebidas e comidas, que por ser o início, já estão comemorando o sucesso nas vendas, com grande quantidade de produtos recolhidos para reciclagem, convertendo-se em renda para várias pessoas. O Cortejo Real do Carnaval Folia 2023 em Coxim, com o Rei Momo Kaká Henrique e a Rainha Bárbara Bismarck, completamente acessíveis e super animados, foram muito solicitados para fotos.

Personagens do mundo da fantasia foram destaques nos trajes e adereços de crianças, jovens, adultos e idosos, que fizeram parte de um grande número de famílias no carnaval de Coxim. No sábado, teve a participação da Regina Bombom, que fez um show animadíssimo, fazendo o povo tirar o pé do chão, além do grupo De Repente Samba e DJ Éder Marques.

Edilson Magro, prefeito de Coxim, declarou: “Carnaval é entretenimento, lazer, cultura, turismo, geração de emprego e renda. Muitas pessoas vieram para cá e gastam no nosso comércio, com isso aumenta o movimento, e com esse aumento, contratam-se mais pessoas para trabalhar, e com isso vem o emprego e renda. Quem tem caiaque, jet sky, barcos, hotéis, pousadas, balneários, restaurantes, tudo isso gira e fomenta a economia”.

“Nossa cidade está sendo falada em todo o Estado por causa da música em homenagem a Coxim, que será cantada na avenida em Campo Grande e São Paulo, isso é divulgar uma cidade que é a capital do norte”, explicou o prefeito. “Quem esteve na praça viu famílias, crianças se divertindo, isso é divulgação de uma cidade. Esse dinheiro gasto é da cultura e não pode ser gasto em outra coisa, então, isso é que queremos e buscamos, movimentar a nossa cidade”, finalizou Edilson Magro.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Carnaval 2023 modifica a rotina dos campo-grandenses