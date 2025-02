II Campanha Pré-Carnaval de Doação de Sangue acontece neste sábado (15), no Hemosul

A Agetran, em parceria com o Projeto ‘Giro Inclusivo’, convida toda a população a participar da II Campanha Pré-Carnaval de Doação de Sangue – Ação Giro pela Vida 2025. O evento será realizado neste sábado (15), das 7h às 17h, no Hemosul, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304.

Com a proximidade do Carnaval, os estoques de sangue nos hospitais tendem a diminuir significativamente, aumentando a necessidade de doações. A Agetran reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população, apoiando essa iniciativa que visa salvar vidas e fortalecer a consciência cidadã. O Setor de Educação para o Trânsito da Agetran estará presente na campanha para conscientizar sobre a segurança viária, especialmente durante o período festivo, destacando a importância de um trânsito seguro e responsável.

O evento contará com a participação da comunidade ciclista, empresas privadas e aplicativos de transporte, que se unem nessa corrente de solidariedade. Durante a campanha, os participantes poderão doar sangue em unidades móveis de hemoterapia e receber orientações sobre segurança no trânsito e a relevância da doação de sangue.

A Ação Giro pela Vida 2025 é um momento de solidariedade, inclusão e prevenção, promovendo a saúde e o bem-estar de toda a sociedade. A Agetran convida você a participar dessa campanha e fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

Serviço

II Campanha Pré-Carnaval de Doação de Sangue – Ação Giro pela Vida 2025;

Sábado (15);

Das 7h às 17h;

Hemosul – Av. Fernando Corrêa da Costa, n. 1304.