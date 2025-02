Agendão Cultural: Carnaval, livro e stand up nacional são opções para fim de semana

Para quem curte peças descoladas, capital também tem feira de brechós

Esquentas de Carnaval

A folia já chegou em Campo Grande e neste fim de semana a capital terá mais três esquentas de blocos de carnaval, confira:

O Cordão Valu, um dos blocos mais tradicionais de Campo Grande, prepara o segundo e último esquenta para o Carnaval 2025, neste sábado (15) na quadra da Escola de Samba Igrejinha, a partir das 19h. O evento promete reunir os foliões de sempre e também os que ainda não conhecem o bloco, mas estão prontos para mergulhar na folia. Os ingressos para o esquenta custam R$ 20, e a expectativa é de que o público se empolgue para o grande desfile oficial do bloco, que acontecerá na Esplanada Ferroviária nos dias 1º e 4 de março, sábado e terça-feira de Carnaval.

Para animar ainda mais o público, o bloco escalou duas grandes atrações: o grupo Sambacaos e a bateria da Escola de Samba Igrejinha. A mistura do samba raiz com a bateria potente promete fazer todo mundo suar e sambar até o amanhecer.

Além do esquenta do Cordão Valu, o Carnaval 2025 de Campo Grande também contará com o segundo esquenta do Bloco Forrozeiros MS. O evento está marcado para o próximo domingo, 16 de fevereiro, e será realizado na Esplanada Ferroviária, a partir das 19h. Para animar o público, a banda Flor de Pequi, conhecida na cena do forró local, será a grande responsável pela animação da noite.

O dia oficial do Bloco Forrozeiros MS será no dia 8 de março, a partir das 17h, na Esplanada Cultural, entre as ruas Doutor Temístocles e 14 de Julho.

Também no sábado, a partir das 17h, o bloco Capivara Blasé agitará a Esplanada Ferroviária, para o segundo e último ensaio antes do carnaval. A entrada é gratuita e as atrações são Karla Coronel e Silveira. Em parceria com a renomada cervejaria Canalhas, o Capivara Blasé lançou uma cerveja exclusiva que é a cara do carnaval de CG: Capivara, American Blonde Ale. A cerveja estará disponível tanto no esquenta deste sábado quanto nos dias oficiais do bloco, no domingo (02) e na segunda-feira (03) de Carnaval. A bebida, que já virou sensação entre os foliões, é mais um motivo para não perder o evento.

O Bloco oficial será no domingo (02) e segunda-feira (03) de Carnaval.

Lançamento do livro: Não quero ser mãe

No dia 15 de março, acontece no espaço Café Doce Lembrança (Rua Dom Aquino, 2055, Centro), às 16h, o lançamento do livro “Não quero ser mãe”, obra organizada pela jornalista, psicanalista e escritora Eliene Smith. Não quero ser mãe não é apenas um título provocativo, é um grito de socorro, um desabafo de duas mulheres cujas vidas se entrelaçam em um cenário de incertezas e desafios.

Eliene Smith, a autora, nos leva a uma jornada íntima e visceral através dos olhos de uma jornalista que, ao conhecer uma adolescente grávida abandonada pelo namorado, mergulha em uma realidade brutalmente honesta e profundamente comovente.

A expectativa é de que “Não quero ser mãe” quebre tabus e converse com cada leitor de forma humanizada. Que a personagem Camila, que carrega o drama de incontáveis mulheres, seja a porta-voz, o arauto, o pedido de socorro que a sociedade e o Estado insistem em não ouvir.

SEXTA-FEIRA (14)

Exibição curta ‘Corre’

Com direção de Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, o curta-metragem ‘Corre’ será exibido no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200), nesta sexta-feira (14), às 19h. O roteiro é baseado na correria feminina diária, todos os obstáculos, preconceitos, agressões, objetificação do corpo, julgamentos que vem de todos os lados, violência física, sexual, psicológica, moral e ainda precisam sorrir, o filme refaz o trajeto diário de cada intérprete, desde suas casas até seus trabalhos, locais de passagem, convivência, chegando a um lugar dentro de suas próprias mentes que refletem sua imagem, suas marcas, conquistas, anseios, inseguranças. A classificação é livre.

Oficina de fabricação de tintas

Como parte da programação do projeto ‘Arte nas Estações’, será realizado nesta sexta a oficina ‘Pintar a História’, de fabricação de tintas com elementos naturais. Ministrada por Kelly Queiroz, a oficina promove a criação e experimentação de tintas feitas com elementos naturais como terra, açafrão, café e colorau. A partir da fabricação das tintas, os participantes são convidados a escolher histórias pessoais para grafar. A oficina será às 9h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Stand up Maurício Meirelles

O show de stand up de Maurício Meirellers, ‘Webbullying’, volta a Campo Grande nesta sexta-feira (14), às 20h, no Teatro Dom Bosco. O comediante fala da sua vida, sobre diferenças entre gerações e esse conflito do dia-a-dia, de forma leve e divertida. Após seu show, Maurício convida uma pessoa para participar de seu lendário quadro ‘Webbullying’, onde entra nas redes sociais desta pessoa, criando situações hilárias com seus contatos. Este projeto, que foi um verdadeiro fenômeno entre 2013 e 2019, acumulou 1 bilhão de visualizações. Ingressos podem ser adquiridos no site da produtora Realiza Shows.

Espetáculo Escorial

A Companhia Teatral Corpo Cênico, traz para Campo Grande, diretamente da cidade de Nova Andradina, o espetáculo ‘Escorial’, em curta temporada. A peça é um diálogo com a farsa, o teatro do absurdo, o corpo do ator, a loucura e o poder. Serão duas sessões, na sexta-feira (14) e sábado (15), no Teatral Grupo de Risco, Rua Trindade, n° 401, Jardim Paulista. Um dos pontos mais importantes da peça é a presença do intérprete de libras. Mas, diferente do que estamos acostumados, ele entra na história como um personagem, estando no palco junto aos outros intérpretes Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

SÁBADO (15)

Espetáculo ‘Fala Bicho’

A Cia Habilidoces traz neste sábado para o Sesc Teatro Prosa, o espetáculo infantil ‘Fala Bicho’. A apresentação reúne um compêndio de histórias infanto-juvenis da literatura brasileira e contos populares que tem como protagonismo bichos encantados e tagarelas da terra, da água e do ar. Por meio do encantamento e do riso, um contador (Leonn Gondin), um cantador (Rafael Bendô) e uma acrobata (Renata Cáceres) apresentarão uma performance visual, musical, interativa e lúdica com objetos e personagens artesanais que colorem o imaginário poético das narrativas históricas. (Classificação Livre).

Oficina de Upcycling e desfile ocupação

Também como parte do projeto ‘Arte nas Estações’, no sábado será dia da programação ‘Costurar para adiar o fim do mundo: oficina de upcycling + desfile-ocupação’, com Jéssika Rabello. Em “Costurar para adiar o fim do mundo”, frente aos impactos causados pelo setor e tendo a sustentabilidade como principal aliada ao conceito de upcycling, Jéssika Rabello convida as(os) participantes a reutilizar tecidos, retalhos e roupas para criar novas peças e ocupar os ambientes do Centro Cultural José Octavio Guizzo com um desfile-ocupação. Classificação indicativa 16 anos (15 vagas sujeito a lotação).

Feira de Antiguidades

Neste sábado, 15 de fevereiro, das 8h às 15h, não perca a oportunidade de visitar a feira de antiguidades mais tradicional e uma das mais antigas de Campo Grande e do Brasil. O evento acontecerá na Praça Ary Coelho e contará com uma variedade de itens, como vinis, alfazendas, artesanato e muito mais. Uma ótima chance de descobrir peças raras e únicas!.

Sócios Band

Neste sábado, 15 de fevereiro, a Sócios Band faz um tributo ao Pop/Rock nacional com uma pegada intimista na Sunset Growler Station. A banda vai interpretar clássicos do gênero em versões blues no estilo sideral. Entre as músicas, estarão sucessos de Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, Ana Carolina, Almir Sater e mais! A noite começa com Luiz A Costa, cantor da banda Farrapos e Trapos, das 20h às 22h, e segue com o show da Sócios Band, das 22h à meia-noite. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

DOMINGO (16)

Feira Bosque da Paz

Neste domingo, a Feira do Bosque da Paz chega em mais uma edição e será palco de uma grande festa de carnaval para toda a família. Prepare sua fantasia e traga toda a criançada para cair na folia com muita diversão. A programação começas às 9h30 com oficina de máscaras, as 10h30 tem desfile de fantasias e quem se destacar pode ganhar ingressos do EcoPark como premiação. A folia segue com o lançamento do Bloco da Barra de Saia e várias brincadeiras para todos se divertiram. Para fechar o dia com chave de ouro, haverá gastronomia, artesanato e garimpo. A feira do Bosque está localizada na Praça Bosque da Paz, Rua Kame Takaiassu, Carandá Bosque.

Feira Cool Stuff

Neste domingo, 16 de fevereiro, acontece a Feira Cool Stuff, com entrada gratuita, na Capivas Cervejaria, localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, no Centro das 17h ás 22h. A feira é totalmente voltada para brechós e contará com provadores no local, para você experimentar as peças com mais conforto. São mais de 30 araras de roupas, com 17 brechós diferentes, oferecendo peças para todos os gêneros e tamanhos, além de grifes e marcas que vão do vintage ao streetwear. E para completar a vibe, o DJ Chico vai garantir o som da festa enquanto você aproveita as opções de roupas e ainda pode degustar chope artesanal.

Mega Park — Últimas Semanas

Não perca a chance de viver momentos inesquecíveis nas atrações mais radicais e emocionantes de Campo Grande! O Mega Park está nas últimas semanas da cidade, e oferece diversão para todas as idades. Com atrações como Evolution, Barco Flutuante, Montanha Russa, Roda Gigante, Samba e brinquedos para as crianças, a aventura é garantida para todos os estilos. O parque está localizado no Shopping Bosque dos Ipês a partir das 16h e todos pagam meia.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi