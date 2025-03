HU-UFMS promove campanha solidária “Páscoa Encantada” para pacientes internados

Em comemoração aos seus 50 anos, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) promove a campanha “Páscoa Encantada”, com o objetivo de tornar a data ainda mais especial para os pacientes internados.

A iniciativa convida a comunidade a doar ovos de chocolate tamanho 15, incluindo versões zero açúcar e sem lactose, para atender a diferentes restrições alimentares. As doações podem ser entregues até o dia 15 de abril na Unidade de Comunicação do hospital. A distribuição dos ovos acontecerá no Domingo de Páscoa, levando alegria e esperança a quem mais precisa.

O Humap-UFMS, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e ao Ministério da Educação, reforça o espírito de solidariedade e renovação da Páscoa, incentivando a participação da sociedade nesta ação.

Para mais informações, entre em contato com a Unidade de Comunicação pelo telefone (67) 3345-3075.

