Marisa Serrano recebe no Congresso diploma “Bertha Lutz”, ao lado de representativas mulheres do país

A ex-senadora Marisa Serrano receberá no dia 27 de março, no Congresso Nacional, ao lado – entre outras homenageadas – de Conceição Evaristo, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Viviane Senna, o Diploma Bertha Lutz 2025, uma homenagem do Senado Federal em reconhecimento às mulheres que trouxeram contribuições à defesa dos direitos da mulher e das questões de gênero.

Segundo Marisa Serrano, “é uma deferência através da qual homenageio todas as mulheres sul-mato-grossenses, brasileiras, porque eu sei da nossa luta, da nossa garra, para conquistar o espaço feminino na sociedade.” Marisa agradeceu a senadora Tereza Cristina, que indicou o seu nome para receber o prêmio Bertha Lutz – que reflete a diversidade da luta feminina, com representantes da política, da ciência, do Judiciário, da cultura, do ativismo social e do empreendedorismo: “Eu me senti muito feliz, muito honrada, por receber essa indicação”.

Marisa Serrano, que atualmente é presidente de honra do PSDB/MS e vice-presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, é um dos nomes mais reconhecidos pela atuação feminina na política, cultura e desenvolvimento econômico, social e político em Mato Grosso do Sul. Escritora, professora, ex-deputada federal, ex-senadora, ex-Conselheira do TCE, sempre teve uma participação ativa e forte na defesa dos interesses sul-mato-grossenses no país, principalmente pela sua atuação no Congresso Nacional na defesa da Educação.

Por Assessoria

