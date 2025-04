Hospital Universitário celebra 50 anos com anúncio de novos investimentos

O HUMAP (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), vinculado à UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), celebrou nesta sexta-feira (25) seus 50 anos de história com uma cerimônia repleta de simbolismo, homenagens e anúncios de novos investimentos para o futuro da instituição.

Fundado em 1971 com o propósito de apoiar o então curso de Medicina da antiga Universidade Estadual do Mato Grosso, o hospital vivenciou transformações significativas ao longo das décadas, incluindo a federalização da universidade, a adesão à Ebserh em 2013 e a consolidação como referência estadual em atendimento de alta complexidade e formação acadêmica.

A cerimônia também incluiu homenagens a servidores, apresentações musicais e a inauguração da nova brinquedoteca e da Cabine Primária de Energia Elétrica, parte da reestruturação das instalações elétricas de média e baixa tensão. As melhorias fazem parte do plano de qualificação da infraestrutura hospitalar promovido pela Ebserh.

Durante a solenidade, a reitora da UFMS, Camila Ítavo, destacou o papel do hospital na assistência à saúde e na formação de profissionais. “É uma grande alegria celebrar os 50 anos do HUMAP, que tem importância histórica na formação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e outros profissionais da saúde”.

A reitora adiantou ao jornal O Estado o futuro investimento na instituição. “Hoje, assinamos a ordem de serviço para a renovação completa do centro cirúrgico, e em julho entregaremos a nova clínica médica. São mais de R$35 milhões em investimentos”, anunciou.

A secretária municipal de saúde de Campo Grande, Rosana Leite, ressaltou o papel do hospital universitário não apenas na assistência, mas na formação de profissionais. “É um hospital de ensino que forma médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. O SUS é tripartite, então os investimentos são contínuos, federal, estadual e municipal. Nós damos muito apoio operacional também, ajudamos, por exemplo, com consultorias para ampliações e melhorias nos processos de regulação. Isso é tão importante quanto os recursos financeiros”, explicou.

Segundo Rosana, mesmo fora da rede de urgência e emergência, “o HUMAP hoje interna mais pacientes do que no passado, graças à melhoria na gestão e no giro de leitos”, informou.

O evento contou com a presença da médica Christinne Maymone, representando o governador Eduardo Riedel e o secretário estadual de saúde, Maurício Simões. “O HU é um hospital de referência, de extrema importância, que acompanha a rede estadual hospitalar de Mato Grosso do Sul. Estar aqui, celebrando 50 anos de história, fortalece os vínculos que nós temos com a instituição. O Governo do Estado participa ativamente da contratualização com o hospital e apoia financeiramente todas as iniciativas e emendas parlamentares destinadas à unidade”, afirmou.

Em seu discurso, a superintendente do HUMAP, Andréa de Siqueira Campos Lindenberg, ressaltou a importância de resgatar a história da instituição, como a restauração simbólica da pedra fundamental. “Reafirmar o passado é também projetar o futuro. A pedra fundamental agora estará visível na entrada do hospital como um símbolo da luta de todos que acreditaram neste projeto. Somos um hospital 100% SUS, acolhedor, humanizado e seguro. Nosso compromisso é com a modernização da infraestrutura física e do parque tecnológico para garantir o melhor campo de prática a mais de 780 acadêmicos e 200 residentes de 23 programas de residência”, destacou a gestão.

Sobre o HUMAP

O HUMAP foi inaugurado, em 13 de maio de 1971, com o objetivo de oferecer suporte ao curso de Medicina da então Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT). Pouco tempo depois, foi fechado por falta de recursos, sendo reaberto em 3 de abril de 1975.

Atualmente, o HUMAP é referência estadual no tratamento de doenças infectocontagiosas e em procedimentos de alta complexidade, como HIV, terapia renal substitutiva, diagnóstico por imagem, cirurgia cardiovascular, neurologia, gestação de alto risco e outros.

Com mais de 35 mil m² de área total, o HUMAP conta com 218 leitos de internação e 12 de observação, além de unidades especializadas como CTIs, UTI Neonatal, centro cirúrgico, obstétrico e serviços de diagnóstico por imagem, radioterapia, banco de leite humano e hemodiálise. É referência em diversas especialidades e um importante polo de atendimento 100% vinculado ao SUS.

Por Inez Nazira

