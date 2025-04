Ministério das Comunicações recebe doação de 1,5 mil computadores para programa de inclusão digital

Equipamentos passarão por manutenção antes da entrega a escolas públicas e associações em áreas carentes do país

O programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações, recebeu a doação de 1,5 mil máquinas descartadas pelo Banco do Brasil e pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI). O material passará por um processo de triagem, com reparos e limpeza. Depois de recondicionados, os equipamentos serão entregues a escolas públicas, associações e projetos de inclusão digital em todo o Brasil.

“O acesso à internet não é mais uma opção — é um direito de qualquer pessoa. Esses computadores farão parte, em breve, de bibliotecas, videotecas, escolas, espaços de acessibilidade, associações e fundações que os receberão”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Após todo o processo de recondicionamento, as novas máquinas serão destinadas a escolas públicas do Distrito Federal e do Nordeste. Outros pontos que desenvolvem projetos de inclusão digital voltados ao atendimento de comunidades e áreas remotas também serão contemplados.

“Essas importantes doações são fruto de uma parceria, de um acordo de cooperação celebrado em 2024 com o Banco do Brasil, para destinar equipamentos ao programa Computadores para a Inclusão”, explicou Gustavo André Fernandes, coordenador-geral de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações.

A inclusão digital é uma das agendas prioritárias do Governo Federal, com programas que ampliam o acesso à conectividade em diversas regiões do país. Nesse sentido, o programa Computadores para a Inclusão recondiciona máquinas de norte a sul do Brasil para garantir que, especialmente, as escolas públicas possam contar com seus próprios laboratórios de informática.

Sobre o programa

Desde sua criação, o programa já soma 59,6 mil computadores doados, compondo mais de 5 mil Pontos de Inclusão Digital (PIDs), distribuídos em 1.232 municípios brasileiros.

Na área de formação, foram ofertados 236 cursos, resultando na capacitação de mais de 52,2 mil alunos para o mercado de trabalho. Além disso, os Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs) já destinaram corretamente mais de 1 milhão de equipamentos eletroeletrônicos, ultrapassando 8,2 mil toneladas de resíduos descartados de forma consciente e sustentável.

