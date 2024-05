Homem é preso após furtar e adulturar sinal identificador de veículo em Campo Grande

A DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), localizou e apreendeu, nesta quarta-feira, 29/05, um veículo, que foi furtado no final do ano passado, em Campo Grande. O carro foi encontrado no Bairro Jardim Noroeste.

Segundo apurado, após o compartilhamento de informações com a DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos), foram feitas buscas e o carro, um VW Gol, de cor branca, foi localizado. No local, os investigadores da DEFURV verificaram que o automóvel estava com placa falsa e com o chassi adulterado por meio de transplante.

Após checagens dos demais sinais identificadores, foi possível identificar o veículo original, ocasião em que se verificou se tratar de automóvel furtado em novembro de 2023, nesta Capital. O indivíduo que estava na posse do carro já tinha sido preso em flagrante pela DEFURV em agosto de 2023 por situação semelhante. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Especializada.

Denúncias sobre furto ou roubo de veículo podem ser feitas pelo telefone: (67) 99226-0062 (WhatsApp).

Com informações da Depac.

