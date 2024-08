Homem é preso ao ser flagrado desmatando área de proteção ambiental

Idoso de 60 anos foi preso em flagrante, nesse sábado (3), no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, ao ser flagrado desmatando uma APA (Área de Proteção Ambiental) pertencente à prefeitura.

De acordo com a patrulha ambiental da GCM (Guarda Civil Metropolitana), a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) recebeu denúncia de que um terreno localizado na Rua Augusta Rossini estaria sendo desmatado.

As equipes monitoraram o local e, neste sábado, encontraram uma retroescavadeira derrubando árvores e aterrando a área. O homem apareceu e afirmou ser o proprietário do terreno. Entretanto, ele não apresentou nenhuma documentação.

Aos agentes, ele disse, também, que pretendia construir uma rua no local e, posteriormente, dividir a propriedade em diversos lotes para construção de casas. Foi identificado o crime ambiental e o idoso encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde deve ficar preso até passar por audiência de custódia.

A retroescavadeira foi apreendida e fiscais da prefeitura ainda devem fazer um estudo para avaliar qual foi o impacto gerado no terreno que não pode receber nenhum tipo de construção.

