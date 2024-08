Em nova Operação, GCM apreende 30 carretéis de linha com cerol

Agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) apreenderam, neste sábado (3), no bairro Nova Lima, região Norte de Campo Grande, 30 carretéis de linhas com cerol, além de três motocicletas por infração às leis de trânsito.

Durante a abordagem, os agentes encontraram um homem vendendo linhas de nylon, proibidas para o uso em pipas, uma vez que podem ferir pessoas que passam pelas ruas. O vendedor acabou notificado pela equipe da patrulha ambiental.

Entre os carretéis apreendidos, 10 estavam com linha chilena, proibida no Brasil, e 20 com linha de nylon. Ao todo, 150 pessoas foram abordadas durante Operação que contou com agentes da ROMU e Gemop.

