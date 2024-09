Helicoptero fretado de Portugal é enviado pelo Ibama para combater fogo em MS

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) recebeu, nessa segunda-feira (2), mais um helicóptero fretado diretamente de Portugal. Desta vez, um bimotor turboeixo de grande porte será utilizado no combate aos incêndios no Pantanal. A aeronave será encaminhada para Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande.

Ao contrário dos monomotores que já estão em operação, o novo helicóptero se destaca por sua capacidade de lançar até 2,5 mil litros de água por vez utilizando o sistema helibalde, uma ferramenta essencial para extinguir incêndios em áreas de difícil acesso e em florestas degradadas. Além disso, a aeronave pode transportar até 18 brigadistas por viagem, ampliando a capacidade de resposta em emergências ambientais.

A contratação dos helicópteros estrangeiros foi viabilizada pela Medida Provisória nº 1.240/2024, que flexibilizou o uso de aeronaves de matrícula estrangeira para combater incêndios no Brasil. Com isso, aeronaves de maior porte, anteriormente indisponíveis no país, agora podem ser utilizadas em situações de calamidade pública e emergências ambientais.

Desde junho, o Prevfogo, centro vinculado ao Ibama, lidera a força-tarefa que já enfrentou 112 incêndios no Pantanal, dos quais 71 foram extintos, 18 permanecem ativos e 23 estão controlados. A operação envolve 18 aeronaves e 48 embarcações do Governo Federal, além de estratégias como a abertura de aceiros e o uso intensivo de helicópteros.

Entre 1º de janeiro e 1º de setembro de 2024, foram registrados 9.175 focos de calor no Pantanal, com 72,6% deles concentrados no Mato Grosso do Sul. Estimativas indicam que cerca de 2,5 milhões de hectares, ou 17% da área total do bioma, já foram consumidos pelo fogo.

