15 cidades de MS tiveram umidade com perigo de morte nesta terça-feira

A umidade relativa do ar continua em alerta crítico em todo Mato Grosso do Sul, mas nesta terça-feira (3), 15 cidades ficaram abaixo de 12%, o que indica perigo para morte.

A cidade com a menor umidade relativa registrada foi Três Lagoas, com 7%; Paranaíba e Cassilândia ficaram em 9%; Campo Grande, Camapuã, Ribas do Rio Pardo, Bandeirantes e Santa Rita do Pardo, 10%; Sidrolândia, Ponta Porã e São Gabriel, 11%.

Outras cidades como Sonora, Dourados, Maracaju, Aquidauana, Jardim, Rio Brilhante e Porto Murtinho registraram o limite, 12%.

Quanto à temperatura, Aquidauana foi a cidade mais quente do dia, registrando máxima de 40,5 °C, conforme o meteorologista Natalio Abraao.

Pedro Gomes, Água Clara e Nhumirim, na região do Pantanal, também registraram temperaturas na casa dos 40°C. A recomendação é que a população mantenha os ambientes úmidos, se hidrate bastante e evite atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

