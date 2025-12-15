Greve de motoristas segue em Campo Grande e ônibus continuam parados nesta terça-feira

Profissionais mantêm paralisação após reunião nesta segunda-feira e afirmam que retorno só ocorrerá com pagamento dos salários

A greve dos motoristas do transporte coletivo de Campo Grande continua e não haverá retorno dos ônibus às ruas nesta terça-feira (16). A decisão foi tomada em reunião realizada no fim da tarde desta segunda-feira (15), quando os trabalhadores optaram por manter a paralisação até que os salários atrasados sejam depositados.

O movimento ocorre mesmo após decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-MS), que determinou a circulação de, no mínimo, 70% da frota durante a paralisação. A ordem foi assinada na noite de domingo (14) pelo desembargador Cesar Palumbo, que destacou a essencialidade do serviço de transporte coletivo.

Na decisão, o magistrado determinou que o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande não incentive nem promova paralisação superior a 30% da força de trabalho. Também foi fixada multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas coercitivas.

A ação que resultou na liminar foi apresentada pelo Consórcio Guaicurus, responsável pela operação do transporte coletivo na Capital. No pedido, a empresa alegou risco de paralisação total após a greve ter sido aprovada em assembleia realizada na última quinta-feira (11).

Até o início da noite desta segunda-feira, não havia confirmação de depósito dos salários, condição apontada pelos trabalhadores como necessária para o encerramento do movimento.

