Feira Central abre em dias extras para compras de Natal em Campo Grande

Espaço funciona nesta semana e nos dias 22 e 23 de dezembro, com lojas, artesanato, gastronomia e atrações natalinas

A Feira Central de Campo Grande está funcionando em dias extras neste período que antecede o Natal. Além do horário habitual, o espaço abre excepcionalmente nesta segunda e terça-feira e volta a funcionar fora da programação normal nos dias 22 e 23 de dezembro.

A abertura em datas adicionais atende quem ainda não conseguiu fazer as compras de fim de ano e busca opções concentradas em um único local. As bancas oferecem variedade de produtos, incluindo presentes, artesanato, itens importados e comidas típicas. A gastronomia segue como um dos principais atrativos, com destaque para o sobá, prato tradicional da Feira.

O espaço também mantém atrações voltadas ao público infantil. O Trenó de Natal continua em funcionamento e tem atraído famílias que visitam o local. Em dias específicos, clientes de lojas de importados participantes podem retirar vouchers que garantem o passeio gratuito.

Durante o período natalino, a Feira Central também recebe apresentações culturais e atividades abertas ao público. A programação acompanha o aumento do movimento típico desta época do ano e reforça o uso do espaço como ponto de encontro e lazer na cidade.

