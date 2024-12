Governo de MS reforça infraestrutura e educação em Sonora com mais de R$ 20 milhões em investimentos

Sonora vive um novo capítulo em sua história de desenvolvimento com a entrega de um robusto pacote de obras, que totaliza mais de R$ 20 milhões em investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul. Em uma solenidade oficial realizada nesta segunda-feira (30), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, representando o governador Eduardo Riedel, liderou as inaugurações que impactam diretamente a infraestrutura urbana, educação e economia local.

Entre as obras entregues está o recapeamento das avenidas do Povo e Pedro Pedrossian, que receberam investimento de R$ 2,1 milhões, via MS Ativo, cujo programa destinará, inicialmente, mais de R$ 17,6 milhões para melhorias no município.

Também foram entregues a pavimentação e drenagem no bairro Novos Tempos II, um investimento de R$ 7,9 milhões que irá contribuir significativamente para a mobilidade urbana da região.

Outro destaque foi a implantação da infraestrutura do Polo Empresarial Otta Francisco Ewerling. Com um investimento total de R$ 10 milhões do Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico (PRÓ-DESENVOLVE), o pólo representa um importante passo para o fortalecimento econômico de Sonora, com potencial para atrair novos empreendimentos e gerar empregos.

“Este é um exemplo claro de como trabalhamos em prol do desenvolvimento econômico sustentável. O Pólo Empresarial será um motor de geração de renda e oportunidades para Sonora”, enfatizou Barbosinha.

Também presente, o titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, destacou que os recursos do PRÓ-DESENVOLVE são destinados a obras de infraestrutura para fomentar o desenvolvimento do Estado.

“Com isso, a administração estadual proporciona mais competitividade ao município para a atração de novos empreendimentos e geração de mais empregos”, frisou Verruck.

Investimento na educação

Além do setor de infraestrutura urbana, também foi realizada a entrega do Centro de Educação Infantil Francisco Giobbi, construído com recursos federais, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O espaço foi projetado para atender cerca de 300 crianças e oferece um ambiente seguro e funcional, garantindo condições ideais para o aprendizado.

“Investir na educação é assegurar o futuro das nossas crianças. Este novo centro representa um marco para a formação de cidadãos preparados para os desafios do amanhã”, destacou o vice-governador, seguido por Verruck, que reforçou a importância do investimento na educação infantil como um dos pilares para o desenvolvimento social.

“Educação de qualidade começa com espaços adequados e bem estruturados, como este centro, que coloca Sonora em destaque na educação de base. Muitas mulheres poderiam estar trabalhando mas são privadas dessa possibilidade por não terem onde deixar seus filhos. A entrega de uma creche desse porte, com toda a estrutura, além de ser um ato de educação, é uma ação de desenvolvimento econômico e social do município”, afirmou o titular da Semadesc.

Já o prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva, apontou que a parceria com o Governo do Estado é sempre essencial para o avanço da cidade. “Sonora tem muito a agradecer pela sensibilidade da gestão estadual em ouvir as demandas locais e investir no que realmente importa”.

Parceria sólida e resultados concretos

As entregas reforçam o modelo de gestão pública municipalista do Governo de Mato Grosso do Sul, que já destinou R$ 427 milhões a convênios com prefeituras por meio do programa MS Ativo.

“Esses investimentos mostram que o diálogo e o trabalho conjunto geram benefícios reais para a população. Sonora vive um momento histórico de transformação”, exaltou o prefeito Enelto Ramos.

Com as obras entregues, Sonora dá mais um passo no caminho do desenvolvimento, consolidando-se como exemplo de como parcerias estratégicas podem transformar a realidade dos municípios sul-mato-grossenses.

PRÓ-DESENVOLVE

criado pela Lei Complementar n. 280, de 17 de dezembro de 2020, o programa tem seus recursos administrados pela Semadesc. A principal fonte de receita do Fundo é uma parcela dos incentivos fiscais desfrutado pelas empresas detentoras de benefícios fiscais no Estado e se aplica a todos os segmentos incentivados.

Dentre as destinações dos recursos do PRÓ-DESENVOLVE estão a subvenção a empreendimentos econômicos produtivos de interesse prioritário, como microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas; permitir o fomento à implantação e manutenção da infraestrutura de distritos industriais localizados em qualquer município do Estado.

De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae-MS, dentre os empreendimentos apontados como necessários pela população para o município de Sonora, estão as empresas atacadistas e industrias.

“Cerca de um terço dos moradores de Sonora acaba fazendo compras fora do munícipio na procura de alimentos e roupas. Agora, com o polo implantado, o munícipio tem mais competitividade para fazer com que novos empreendimentos se instalem na cidade, fortalecendo a economia da região e gerando mais emprego e renda”, explicou Verruck.

Por Agência de Notícias

