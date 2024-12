Aumenta preferência dos brasileiros por viagem de avião no verão

Os turistas já começaram a preparar as malas para embarcar rumo aos destinos nacionais, marcando o início das férias de Verão. Este ano, o número de brasileiros que optaram por viagens de avião cresceu e será o meio de transporte de cerca de 16 milhões de pessoas. Isso representa 27% dos viajantes do verão, um aumento de 4 pontos percentuais em comparação a 2023, quando 23% escolheram o modal aéreo.

As informações são da pesquisa inédita “Tendências de Turismo Verão 2025 – comportamento da população brasileira”, feita pelo Ministério do Turismo (MTur) e pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o trabalho do MTur para ampliar e diversificar a malha aérea nesta temporada de Verão. “Com o Conheça o Brasil Voando, estamos fazendo um trabalho conjunto que resultou em uma oferta de 29,8 milhões de assentos em voos domésticos para a alta temporada. São cerca de 3,2 milhões a mais para atender a demanda dos nossos turistas. Isso vai representar um ganho na qualidade da nossa malha aérea, além de poder atender a demanda nacional”, ressaltou o ministro. A expectativa é de que o número de voos internos disponíveis aumente em 17,8 mil, chegando a um total de 184 mil, resultado 10,7% acima do total verificado em 2023.

Mesmo com esse crescimento, o carro próprio continua sendo a opção mais utilizada por quem vai viajar na época mais quente do ano, com 40% dos entrevistados preferindo esse meio de transporte. Em seguida, aparecem os ônibus com 28% e os carros de aluguel com 10%.

Entre os que pretendem viajar de avião, 55% ainda não tinham comprado suas passagens até outubro. Destes, 21% adquiriram os bilhetes entre julho e outubro, enquanto 17% adquiriram no primeiro semestre do ano.

AEROPORTOS – O crescimento na busca por viagens de avião está relacionado, entre outros fatores à ampliação da malha aérea no país. Para a maioria dos entrevistados no levantamento (57%), a malha aérea no país é suficiente. A qualidade dos aeroportos também foi bem avaliada no levantamento tendo em vista que 66% dos passageiros frequentes destacam o conforto e os serviços como os principais diferenciais dos terminais do país.

COMPORTAMENTO – Na hora de escolher onde ficar, quase metade dos viajantes (47%) optará por se hospedar na casa de amigos ou parentes. Enquanto 25% escolheram hotéis e 17% preferiram pousadas. Os serviços de hospedagem personalizados, como o Airbnb, foram considerados por 5% dos entrevistados, indicando um leve crescimento em relação à pesquisa anterior, quando essa opção representava apenas 3%.

Já as viagens em família seguem sendo a preferência dos brasileiros, representando mais da metade (61%) dos entrevistados. Por outro lado, viagens em casal recuaram de 19%, em 2024, para 15% na recente pesquisa. Já entre os viajantes solo, houve aumento para de 13% para 15%. As viagens com amigos representam 11%.

METODOLOGIA – A Nexus realizou 5.542 entrevistas domiciliares com cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação (UFs). A margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança de 95%. As entrevistas foram realizadas entre 14 e 28 de outubro de 2024. A pesquisa foi realizada a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Com informações da Agência Gov/ Mtur