Governo cria comissão para organizar comemoração dos 50 anos de Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou os preparativos para a celebração dos 50 anos de criação do Estado, comemorados em 11 de outubro de 2027. A data marca a aprovação da lei complementar que dividiu Mato Grosso e criou oficialmente o território sul-mato-grossense.

Para coordenar as ações comemorativas, o Executivo estadual instituiu um Grupo de Trabalho Especial composto por 14 servidores, sendo sete titulares e sete suplentes. Os nomes dos integrantes foram publicados no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (28).

A comissão reúne representantes de diferentes órgãos da administração estadual, entre eles a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

Apesar da criação oficial do grupo de trabalho, o governo ainda não divulgou detalhes sobre a programação prevista para o cinquentenário. A expectativa é que a comissão seja responsável pela elaboração e coordenação das atividades comemorativas, culturais, esportivas e turísticas relacionadas à data histórica para Mato Grosso do Sul.

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