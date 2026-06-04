GCM mobiliza agentes para reforçar segurança durante Corpus Christi em Campo Grande

Equipes atuarão no controle do trânsito, orientação de motoristas e ações preventivas de segurança durante as celebrações religiosas

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Campo Grande atuará com um efetivo de 17 servidores durante as celebrações de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4), para garantir a segurança dos participantes e auxiliar na organização do trânsito nas áreas de maior circulação de fiéis.

De acordo com a Prefeitura, a operação foi planejada para proporcionar mais tranquilidade ao público que participará das atividades religiosas. Os agentes serão posicionados em pontos estratégicos para orientar motoristas, auxiliar na fluidez do tráfego e reforçar a segurança ao longo do percurso das celebrações.

Além do trabalho de fiscalização e ordenamento viário, a equipe também realizará ações preventivas voltadas à proteção dos participantes e ao bom andamento da programação religiosa.

A atuação da Guarda Civil Metropolitana integra o planejamento operacional elaborado para o Corpus Christi, que reúne milhares de pessoas na Capital. A iniciativa busca garantir a mobilidade urbana e oferecer suporte durante todo o evento.

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