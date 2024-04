Funtrab inicia semana com mais de 1,4 mil vagas em Campo Grande

A partir de segunda-feira (15), a Funtrab abre a semana com 1.440 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, incluindo vagas exclusivas para PCDs (Pessoas Com Deficiência).

Entre as vagas disponíveis, destacam-se oportunidades para auxiliar de limpeza, carpinteiro, caseiro, garçom, marceneiro, motorista, mecânico, nutricionista, operador de caixa, pedreiro, pintor, salgadeiro, telefonista, técnico em eletromecânica, vigia, zelador, entre outras.

Os interessados em concorrer às vagas ou requerer o seguro-desemprego devem comparecer à Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.

