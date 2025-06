Frente fria ativa nova etapa do “Inverno Acolhedor” no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande

Com a chegada de uma nova frente fria a Campo Grande neste início de semana, a Prefeitura ativou, a partir desta segunda-feira (30), a quarta etapa do ponto de apoio do programa Inverno Acolhedor, no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) e tem como objetivo acolher pessoas em situação de rua que recusam o encaminhamento para as unidades de acolhimento institucional.

Segundo a SAS, a estrutura funcionará das 18h às 6h até, pelo menos, quarta-feira (2), podendo ser estendida caso as baixas temperaturas persistam. A medida segue os protocolos técnicos da gestão municipal, que determinam a ativação dos pontos de apoio sempre que a previsão indicar temperaturas mínimas iguais ou inferiores a 12°C — com prioridade para noites de frio intenso, como as previstas para os próximos dias, com mínima de 9°C durante a noite.

No ponto de apoio, as pessoas acolhidas têm acesso a colchões, cobertores, alimentação e atendimento de saúde por meio do programa Consultório na Rua. Além disso, na quarta-feira (2), a Prefeitura realiza um mutirão de serviços no Centro POP, com foco na atualização cadastral de pessoas em situação de rua, promovido em parceria com a Emha e outras secretarias municipais.

Durante todo o período do inverno, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) intensificam as ações noturnas em pontos estratégicos da cidade, especialmente na região central e em locais com maior concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A população pode colaborar informando a presença de pessoas em situação de rua nos dias de frio por meio dos telefones: (67) 99660-6539, (67) 99660-1469 ou pelo número 156.

A ação faz parte de um conjunto de medidas da Prefeitura para garantir proteção e dignidade às pessoas que mais precisam durante os períodos de temperaturas extremas.

Com informações da prefeitura de Campo Grande

