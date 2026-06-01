Corpus Christi: confira o que abre e fecha em Campo Grande durante o feriado prolongado

O feriado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (4), vai alterar o funcionamento de repartições públicas, bancos, lotéricas e outros serviços em Campo Grande. Como a data é considerada feriado municipal na Capital, conforme a Lei nº 1.019/1967, diversos órgãos e estabelecimentos terão horários especiais. Além disso, a sexta-feira (5) será ponto facultativo para servidores das administrações municipal e federal, prolongando o período de descanso para parte da população.

De acordo com o Decreto Municipal nº 16.469, publicado em dezembro de 2025, não haverá expediente nas repartições públicas municipais na sexta-feira (5). Com isso, os órgãos da Prefeitura permanecerão fechados durante os dois dias, retomando o atendimento na segunda-feira (8).

A administração municipal informou, entretanto, que os serviços considerados essenciais, como unidades de saúde de urgência e emergência, assistência social e segurança pública, continuarão funcionando em regime de plantão.

Na esfera federal, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos também estabeleceu ponto facultativo para a sexta-feira (5). Assim, os órgãos da administração pública federal suspendem as atividades no feriado e no dia seguinte, voltando ao funcionamento normal apenas na segunda-feira.

Bancos e lotéricas

As agências bancárias não terão atendimento presencial na quinta-feira (4), seguindo o calendário da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Durante o feriado, também não haverá compensação bancária de boletos e outras operações que dependam do expediente das instituições financeiras.

Na sexta-feira (5), os bancos retomam o atendimento ao público em horário normal.

As casas lotéricas seguem o mesmo calendário dos bancos e, por isso, também permanecem fechadas no feriado de Corpus Christi, voltando a funcionar normalmente no dia seguinte.

Correios

As agências dos Correios em Mato Grosso do Sul não abrirão na quinta-feira (4). O atendimento presencial será retomado na sexta-feira (5).

Durante o feriado, os clientes poderão utilizar os canais digitais da empresa, incluindo o aplicativo, o site oficial, o atendimento telefônico e a assistente virtual Carol, disponível também pelo WhatsApp.

Comércio poderá funcionar

As lojas do comércio de Campo Grande estão autorizadas a abrir normalmente durante o feriado de Corpus Christi. A permissão está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre entidades patronais e representantes dos trabalhadores do setor.

A mesma autorização vale para o feriado de Santo Antônio, celebrado em 13 de junho.

Supermercados

O SindSuper (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campo Grande) reforçou que Corpus Christi continua sendo feriado municipal na Capital, independentemente do ponto facultativo decretado para os órgãos públicos na sexta-feira.

Segundo a entidade, supermercados que optarem por abrir no dia 4 de junho deverão cumprir as regras estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pela Convenção Coletiva da categoria. Entre as exigências estão o pagamento diferenciado aos funcionários convocados para trabalhar e a concessão de folga compensatória, conforme previsto nos acordos trabalhistas.

Fechado na quinta-feira (4):

– Repartições públicas municipais;

– Órgãos federais;

– Bancos;

– Casas lotéricas;

– Agências dos Correios.

Funcionamento normal na sexta-feira (5):

– Bancos;

– Lotéricas;

– Correios.

Fechados na sexta-feira (5):

– Repartições públicas municipais;

– Órgãos da administração federal (ponto facultativo).

Podem funcionar no feriado:

– Comércio em geral;

– Supermercados, desde que cumpram as normas trabalhistas vigentes.

Com o feriado municipal de Corpus Christi e o ponto facultativo da sexta-feira, Campo Grande terá um feriado prolongado de quatro dias para parte dos trabalhadores, enquanto serviços essenciais e parte do comércio manterão o atendimento à população.

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