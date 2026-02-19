Fiação elétrica é furtada e aulas são suspensas na Emei Botafogo, em Campo Grande

A Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Botafogo, localizada no Jardim Morenão, em Campo Grande, teve a fiação elétrica furtada durante o recesso escolar. Por conta disso, as aulas presenciais foram suspensas nesta quinta-feira (19) devido à falta de energia.

De acordo com a Semed (Secretaria Municipal de Educação), providências já foram tomadas para solucionar o problema e restabelecer o funcionamento normal da unidade o quanto antes.

A direção da escola registrou boletim de ocorrência, e o caso segue em investigação pelas autoridades competentes.

