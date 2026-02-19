Mega-Sena sorteia concurso 2.974 com prêmio acumulado de R$ 72 milhões nesta quinta-feira (19)

As seis dezenas do concurso 2.974 da Mega-Sena serão sorteadas nesta noite, a partir das 21h (horário de Brasília). O evento acontece no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.
O prêmio principal está acumulado e pode chegar a R$ 72 milhões para quem acertar as seis dezenas.
A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e também na página das Loterias Caixa no Facebook.
As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada do país ou pela internet. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
