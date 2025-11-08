Feriados chegando: Comércio de Campo Grande poderá funcionar nos dias 15 e 20 de novembro

O comércio de Campo Grande poderá abrir normalmente nos feriados de 15 de novembro (Proclamação da República) e 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), desde que respeitadas as regras da Convenção Coletiva de Trabalho entre Sindivarejo, Fecomércio-MS e Sindicato dos Empregados no Comércio.

Segundo o gerente da Fecomércio-MS, Fernando Camilo, os empresários que decidirem funcionar precisam informar o sindicato com cinco dias de antecedência e pagar R$ 24 por funcionário. Já os trabalhadores que atuarem nos feriados têm direito a folga compensatória, preferencialmente na semana seguinte, com prazo máximo de 15 dias.

O horário de funcionamento será das 9h às 18h, exceto para lojas em shoppings, que seguem o horário próprio de cada centro comercial. O intervalo intrajornada mínimo de uma hora também deve ser respeitado.