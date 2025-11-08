Namorando Sul-mato-grossense, Zé Felipe fará show na Capital em dezembro

O cantor sertanejo Zé Felipe fará show em Campo Grande em dezembro. O ex-marido da empresária e influenciadora digital Virgínia Fonseca, e atual namorado da Sul-mato-grossense Ana Castela, será o convidado especial do show “Ama um Maloqueiro”, da dupla de MS revelação do momento, Rafa e Júnior.

O evento acontece no dia 6 de dezembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, na Capital. Os ingressos já estão disponíveis para compra online.

A festa leva o nome do hit “Ama um Maloqueiro”, que a dupla Rafa e Júnior gravou com Hugo e Guilherme e que está entre as músicas mais ouvidas do país desde o lançamento.